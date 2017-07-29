taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Milli SİHA'lar terörle mücadeleye hazır

Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri milli silahlarla güçlenmeye devam ediyor.

29.07.2017 - 13:02
  1. Haberler
  2. Gündem
Milli SİHA'lar terörle mücadeleye hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri, dağlarda yuvalanan teröristlere karşı büyük bir mücadele başlattı.

Yıllardır girilmeyen mağaralara girerek teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmeçik için teknolojik geliştirmelere de ara verilmiyor.

Milli piyade tüfeğini terörle mücadelede kullanıma sokan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli ve milli olarak genişlemeye devam ediyor.

TEST AŞAMASINDA

Milli İHA'lardan sonra milli "Silahlı İnsansız Hava Aracı" da 'Milli akıllı mühimmatlarla' testlerine devam ediyor.

ATIŞLARIN HEPSİ TAM İSABET

Tüm atışlarda başarıya ulaşan SİHA'ların terörle mücadelede TSK'ya büyük bir destek sağlaması bekleniyor.

Milli SİHA'lar terörle mücadeleye hazır VİDEO

İlginizi Çekebilir
Kadınlar akıllı telefonda daha çok fotoğraf çekiyor
Her üç kadından ikisinin cihazları fotoğraf çekmek için tercih ettiği belirlendi.
Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var
Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Christian Kern, Türkiye'ye "Siz üyeliğe aday değilsiniz bu kadar basit." denmesini istedi.
İstanbul'da yağışın faturası 1.2 milyar lirayı bulabilir
İstanbul'da 20 dakikada hayatı felç eden yağışın 1.2 milyar liralık zarara neden olabileceği öngörülüyor.
Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarını beslemeye devam eden Amerika, teröristlere 180 TIR silah ve mühimmat gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

151
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

64
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

175
Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

72
Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

47
Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

326
Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM