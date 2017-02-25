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Milliyetçiler AK Parti'nin kampanyasında buluştu

AK Parti'nin referandum sürecini başlattığı kampanya tanıtımına katılan Ülkücüler, Alparslan Türkeş pankartı açtı.

25.02.2017 - 12:08
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Milliyetçiler AK Parti'nin kampanyasında buluştu

Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma 50 gün kala; AK Parti referandum kampanyasına coşkulu bir başlangıç yaptı.

BAHÇELİ'YE JEST

Ankara'da binlerce partilinin katılımıyla gerçekleşen kampanya tanıtımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de unutulmadı. MHP Lideri'nin görüntüleri, hazırlanan görsellerde kullanılacak.

TÜRKEŞ SÜRPRİZİ

Öte yandan; kampanya tanıtımına katılanların MHP'nin merhum kurucu lideri Alparslan Türkeş'in pankartını taşıdığı görüldü.

Milliyetçiler AK Parti'nin kampanyasında buluştu

ORTAK KAMPANYA

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, referandum sürecinde ortak kampanya sinyali vermişti.

Milliyetçiler AK Parti'nin kampanyasında buluştu

Milliyetçiler AK Parti'nin kampanyasında buluştu

Milliyetçiler AK Parti'nin kampanyasında buluştu

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