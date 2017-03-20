taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.902
USD
3,6267
EURO
3,9000
ALTIN
143,83
PETR
51,4800

Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller'ın 101 yaşında yaşamını yitirdi.

20.03.2017 - 18:10
  1. Haberler
  2. Dünya
Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

Ünlü iş adamının sözcüsü Fraser P. Seitel tarafından yapılan duyuruda, Rockefeller'ın pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.

101 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Rockefeller, 2005 yılında 100. yaşgününü kutlamak için ABD'nin Maine eyaletinde bir ulusal parkın yanında bulunan 1000 dönümlük araziyi bağışlamıştı.

Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

6 KEZ KALP NAKLİ YAPTIRDI

"200 yaşımı görmek istiyorum" diyen, ABD'li milyarder David Rockefeller, 6 kez kalp nakli yaptırdı.  Rockefeller'e 1998 ve 2004'te iki kez de böbrek nakli yapılmıştı.

DAVİD ROCKEFELLER KİMDİR?

Amerikalı bankacı, iş adamı. "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşında ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, Chase Bank'ın eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandır.

New York'ta sayılı milyarderlerden biridir. Rockefeller şirketler grubuna üyesi olan Abby, John D. III, Nelson, Laurance and Winthrop isminde beş kardeşi vardır. 2008 yılında Harvard Üniversitesi'ne 100.000.000 $ bağışta bulunmuştur.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

297
Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

303
Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

53
Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı

Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı

67
Başbakan Yıldırım'la buluşan 25 eski bakan

Başbakan Yıldırım'la buluşan 25 eski bakan

127
Meryem Uzerli başörtüsü taktı

Meryem Uzerli başörtüsü taktı

117
Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM