Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti

Ünlü iş adamının sözcüsü Fraser P. Seitel tarafından yapılan duyuruda, Rockefeller'ın pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.

101 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Rockefeller, 2005 yılında 100. yaşgününü kutlamak için ABD'nin Maine eyaletinde bir ulusal parkın yanında bulunan 1000 dönümlük araziyi bağışlamıştı.

6 KEZ KALP NAKLİ YAPTIRDI

"200 yaşımı görmek istiyorum" diyen, ABD'li milyarder David Rockefeller, 6 kez kalp nakli yaptırdı. Rockefeller'e 1998 ve 2004'te iki kez de böbrek nakli yapılmıştı.

DAVİD ROCKEFELLER KİMDİR?

Amerikalı bankacı, iş adamı. "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşında ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, Chase Bank'ın eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandır.

New York'ta sayılı milyarderlerden biridir. Rockefeller şirketler grubuna üyesi olan Abby, John D. III, Nelson, Laurance and Winthrop isminde beş kardeşi vardır. 2008 yılında Harvard Üniversitesi'ne 100.000.000 $ bağışta bulunmuştur.