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Milyarlık mirasını 6 kardeşi yiyecek

Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince'in milyonlarca dolarlık mirasıyla ilgili, mahkeme kararını verdi.

20.05.2017 - 10:33
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Minneapolis eyaleti bölge Hakimi Kevin Eide, özel malikanesinde geçen yıl 21 Nisan'da hayatını kaybeden Prince'in vasiyet bırakmadığı için mirasının kız kardeşi ve diğer 5 üvey kardeşine kalmasına hükmetti.

Milyarlık mirasını 6 kardeşi yiyecek

MALİKHANESİ 200 MİLYON DOLAR

Prince'in özel malikanesinin 200 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Kariyerinin ilk adımlarını 1970'lerin sonunda atan Prince, geçen yıl 57 yaşında aşırı dozda ilaç kullanması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ SANATÇISI

Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurmuştu. Gerçek adı "Prince Rogers Nelson" olan müzisyen, "Rolling Stone" dergisinin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı" listesinde 28. sırada yer almıştı.

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