Mimarlar Odası'nda görevden alma

Mimarlar Odası Sivas Temsilcisi ve aynı zamanda Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, basın toplantısı düzenleyerek Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından görevinden alındığını duyurdu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİĞİMİZ İÇİN GÖREVDEN ALINDIK"

İnce Sivas'ı ilgilendiren bir konuda çalışma yaptıklarını belirterek şöyle dedi: "Yaklaşık 7 ay önce Aralık ayında Sivas'taki Bakanımız, Valimiz, Milletvekilleri, Belediye Başkanımız, tüm sivil toplum kuruluşları olmak üzere eski stat yerleşkesinin şehir parkı olması için mücadele başlatmıştık. Bu mücadele kapsamında Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin hazırladığı fikir projesi sergimiz olmuştu. Biz bu sergimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmak üzere Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden randevu almıştık. Bu kapsamda Başdanışman Yalçın Topçu'yu ziyaret ettik. 7 aylık süreç sonrasında bağlı bulunduğumuz Ankara Mimarlar Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiğimiz için görevden alındığımızı belirten görev yazısı geldi."

"MESLEĞİNİN İTİBARINI SARSTIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINMIŞTIR' DİYOR"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından kendisine gönderilen görevden alma yazısını okuyan İnce şunları dile getirdi:

"Bize gönderdikleri yazıda 'Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesini zayıflatacak şekilde Kaçak Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşmeler yaparak mesleğinin itibarını sarstığı için görevden alınmıştır' diyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Biz Mimarlar Odası olarak her zaman daha yaşanılabilir bir kent, daha yaşanılabilir bir ülke diyoruz. Yola çıkılan hedef belli. Sivas'ta tüm sivil toplum kuruluşlar eski, stat yerleşkesinin şehir parkı olması için gayret gösteriyor. Ama Ankara şube olayın bu kısmına bakmıyor.

"KAÇAK SARAY DİYOR, CUMHURBAŞKANI KÜLLİYESİ BİZİM KÜLLİYEMİZ"

Cumhurbaşkanımızı ziyaret olarak bakmış. Bu Cumhurbaşkanımıza da yapılan bir saldırı. Kaçak Saray diyor. Biz milletin Cumhurbaşkanını ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Külliyesi bizim külliyemiz. Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız. Biz bu müdahalenin milli iradeye yapılmış bir müdahale olarak görüyoruz."



