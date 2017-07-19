Kabineye 5 yeni isim girdi

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu.

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Bonservisi elinde olan yıldız futbolcular

Transfer piyasasının oldukça hareketli olduğu şu günlerde, birçok yıldız oyuncu halen kendisine kulüp bulamadı.