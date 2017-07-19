Kabineye 5 yeni isim girdi

Başbakan Binali Yıldırım, yapılan mini revizyon sonrası oluşan yeni kabineyi açıkladı.
Başbakan Yıldırım, "15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler." diye konuştu.
GÖREVİ DEĞİŞENLER
Nurettin Canikli - Başbakan Yardımcılığından Milli Savunma Bakanlığına
Bekir Bozdağ - Adalet Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına
Numan Kurtulmuş - Başbakan Yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığına
Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına
Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına
YENİ İSİMLER
Hakan Çavuşoğlu - Başbakan Yardımcısı
Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı
Jülide Sarıeroğlu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Osman Aşkın Bak - Gençlik ve Spor Bakanı
Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ahmet Demircan - Sağlık Bakanı
KABİNE DIŞINDA KALANLAR
Tuğrul Türkeş
Veysi Kaynak
Akif Çağatay Kılıç
Faruk Çelik
Nabi Avcı
Mehmet Müezzinoğlu