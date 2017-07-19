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Kabineye 5 yeni isim girdi

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede 6 ismin görevi değişirken 5 yeni isim kabineye girdi.

19.07.2017 - 14:27
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Başbakan Binali Yıldırım, yapılan mini revizyon sonrası oluşan yeni kabineyi açıkladı.

Başbakan Yıldırım, "15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler." diye konuştu.

GÖREVİ DEĞİŞENLER

Nurettin Canikli - Başbakan Yardımcılığından Milli Savunma Bakanlığına

Bekir Bozdağ - Adalet Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına

Numan Kurtulmuş - Başbakan Yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığına

Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına

Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığından Başbakan Yardımcılığına

YENİ İSİMLER

Hakan Çavuşoğlu - Başbakan Yardımcısı

Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı

Jülide Sarıeroğlu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Osman Aşkın Bak - Gençlik ve Spor Bakanı

Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ahmet Demircan - Sağlık Bakanı

KABİNE DIŞINDA KALANLAR

Tuğrul Türkeş

Veysi Kaynak

Akif Çağatay Kılıç

Faruk Çelik

Nabi Avcı

Mehmet Müezzinoğlu

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