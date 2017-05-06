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Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Çanakkale'deki bir festivalde, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'lerinden biri sergilendi.

06.05.2017 - 11:10
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Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Çanakkale Ticaret Borsası tarafından Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi'nin katkılarıyla halk bahçesinde Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleniyor.

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

DÜNYANIN EN KÜÇÜKLERİNDEN

Beş gün açık olacak festivalde, en büyük ilgiyi ise, Hat-ı Gubari ve Mütteka standındaki Kuran-ı Kerim çekti. 3.5 yılda hazırlanan 120 sayfalık, dünyanın en küçüklerinden biri olan Kuran-ı Kerim, vatandaşlar tarafından mercekle incelendi.

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Ülkenin tek 'gubari hat sanatı' yani ince yazı sanatı ustası olduğunu belirten eserin sahibi Necati Korkmaz, Çanakkale'ye nadide bir eser getirdiklerini söyledi. Bu eseri 7 yıl önce yazdığını ifade eden Korkmaz, "İnsanlar bunu o şekilde tanıdılar. Birçok yerlerde sergiye çıktı. Ben yazmıştım. Bir koleksiyoner satın almıştı. Koleksiyonerden rica ettik. Bazı şehirler bu eseri görsün diye.

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

1 CM'DEN BİLE KÜÇÜK

Şu andaki bu eserin ölçüsü 0.98 milimetre. Yani 1 santim dahi değil. İçindeki 120 sayfaya 8 cüz'ünü yazabildim. Bu çalışmamız 3.5 yıl sürdü.Özelliği de şudur; Sadece yazı olarak değil, sayfaların her biri varaklanmış, tespitlenmiş, çok ince yapılmış şeyler. Yani sadece büyüteçle görülebilen bir eserdir. Yazıları çok okunaklıdır. Eğer mikroskop altında bakıldığı zaman çok büyük bir emek olan eserdir. Özellikle Çanakkaleli sanatseverlerin gelip bunu görmesini istiyoruz. Dünyada başka yerde görmeleri mümkün değil.

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

"TİLKİ BIYIĞININ TEK KILI"

Bizim sanatımız çok hata kaldırmayan bir sanattır. Bu eseri yazarken kullandığım fırça da tilki bıyığının tek kılıdır. Başka hiçbir şey bunu yazmaz. Bunu yazmak için Avrupa'dan bir fırça almanız mümkün değildir. Bu eseri yaparken bütün teknolojisini kendiniz üretmeniz gerekiyor. Ve sabırla yazmanız gerekiyor. Çünkü yazıların arasındaki mesafeler, tespitler çok incedir. Zaten bunun etrafındaki tespitleri görseniz, o çiçekleri, süslemeleri bundan daha ince bir süsleme olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir süsleme yoktur. O kadar ince süslemeler vardır. Çok ince olduğu için en ufak bir hatada mürekkep aralarını doldurur. Kağıdı da çok özeldir. Çok ince sigara kağıdından daha ince bir özel kağıt ürettik. Yazıları onların üzerine yazdık. Çok çok güzel bir eserdir. Mutlaka gelip bu eseri görsünler." dedi.

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide

Minyatür Kuran-ı Kerim sergide


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