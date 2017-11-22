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Mısır 29 kişiyi Türkiye’ye casusluktan gözaltına aldı

Mısır'da Türkiye'ye casusluk yaptığı iddia edilen 29 kişi gözaltına alındı.

22.11.2017 - 16:56
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Mısır Devlet Haber Ajansı MENA tarafından yayınlanan habere göre; Mısır Cumhuriyet Savcılığı, Türkiye adına casusluk yaptıklarından şüphelenilen 29 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

TÜRK İSTİHBARATINA BİLGİ AKTARDIĞI İDDİASI

Genel İstihbarat Servisi'nden yapılan bir soruşturmanın sonuçlarına göre, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'in tekrar iktidara getirilmesi yönünde plan yapan bu kişilerin, telefon görüşmeleri yapıp Türk istihbaratına bilgi aktardıkları iddia edildi.

Şüphelilerin uyrukları belirtilmedi. Ayrıca gözaltına alınanlar kara para aklama ve lisanssız olarak döviz ticareti yapmakla suçlanıyorlar.

MISIR'DA DARBE SONRASI YÖNETİM

2012 yılında 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi darbe ile devrilmiş, Müslüman Kardeşler'den Muhammed Mursi cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Sonrasında ise Mursi yönetimi, 2013 yılından askeri darbe ile devrilmiş, iktidar Abdülfettah el Sisi’ye geçmişti. Mısır’da Müslüman Kardeşler terör örgütü olarak ilan edilmiş ve bütün üyeleri tutuklanmıştı.

Türkiye'nin Mısır ile siyasi ilişkileri, 2013 yılının ortalarından bu yana, Mısır'ın özgür iradeyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler lideri olan Muhammed Morsi'nin askeri darbeyle göreve gelmesinden itibaren gerilmişti.

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