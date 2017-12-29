Mısır'da kiliseye saldırı: 3 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helwan kilisesinde silahlı bir saldırgan dehşet saçtı. Düzenlenen saldırı sonrası 3 polis memuru yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından öldürülürken 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İKİNCİ SALDIRGAN KAÇTI

Saldırıda ikinci bir silahlı saldırganın olduğu fakat kaçtığı kaydedildi.

DEAŞ GEÇEN YIL İNTİHAR SALDIRILARI DÜZENLEMİŞTİ

DEAŞ'ın Mısır'daki kolu geçen yıl kiliselerde Hristiyanları hedef alan intihar saldırıları düzenlemiş, onlarca Kıpti Hristiyan’ın ölümüne sebep olmuştu. Mısır’daki Kıpti Hristiyanlar ülkedeki 93 milyon insanın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bölgedeki en büyük dini azınlık olarak biliniyor.

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