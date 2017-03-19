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Mısır'da kum fırtınası

kum fırtınası nedeniyle 3 limanın kapatıldığı, 3 ilde eğitime ara verildiği, bildirildi.

19.03.2017 - 05:29
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Kızıldeniz Limanlar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddetli esen rüzgarlar nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı ve bu nedenle Süveyş, Ez-Zeytiyyat ve El-Hurghada limanlarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Mısır'da kum fırtınası

Açıklamada, El-Minya ve Asyut'ta 197 kişinin fırtına nedeniyle nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği, ülkedeki hastanelerde alarm durumuna geçildiği, Asyut, Sohac ve Minya'da da yarın okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.

Devlet Meteoroloji İdaresi bugün yaptığı açıklamada, ülkede yaşanacak şiddetli fırtınaya karşı uyarmıştı.

 



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