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Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı

Cumhurbaşkanı Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i 3 ay daha uzattı.

AA | 03.01.2018 - 08:24..
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Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre kararnamede, Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için parlamentoda en az 3'te 2 çoğunlukla onaylanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu kararnamesiyle ülkede OHAL uygulaması 3'üncü kez uzatılmış oldu.

Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı

DGM YETKİSİ

Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, OHAL’in uygulandığı bölgelerde Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurdurabiliyor. Söz konusu mahkemelerin kararları temyize götürülemiyor.

Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı

MEDYA, MEKTUP VE MESAJLAR İNCELEME ALTINDA

OHAL uygulamasında hükümet yetkilileri, ülkedeki matbu medyanın tamamını baskıdan önce kontrol edebildiği gibi bütün mektup ve mesajları da inceleme yetkisine sahip oluyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye’de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı.

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