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Mısır'da 'sessiz' teravihe tepki

Mısır'da teravih namazı kıraatinin hoparlörlerle cami dışına verilmesinin yasaklanmasına tepki gösterildi.

29.05.2017 - 05:09
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ASD

Başkent Kahire'nin yanı sıra diğer şehirlerde her yıl ramazanda Mısırlıların duymaya alışık olduğu teravih namazı kıraatinin bu sene duyulmaması halkın farklı kesimlerinin tepkisine neden oldu.

Vakıflar Bakanlığı ise söz konusu kararın, "lise bitirme sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve hastaların maslahatı gözetilerek alındığını" duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter hesaplarından karara tepki gösteren Mısırlılar, "Namazda hoparlörün kaldırılmasına hayır" etiketiyle "Ramazan sessiz, caddeler ölü", "Bu neyin hüznü. Nerede teravih namazının sesi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Kararın ülke genelindeki yaklaşık 115 bin camiyi kapsadığı, bazı köy ve kasabalar dışında çoğunlukla karara uyulduğu ifade ediliyor.

Mısır'da bir ramazan klasiği olarak bilinen "teravih namazlarının hoparlörlerle cami dışına verilmesi" şeklindeki uygulamanın bu yıl yasaklandığı duyurulmuştu.

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