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Mistura: Türkiye ve Rusya doğru istikamette

Suriye Özel Temsilcisi de BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura: "BM Astana'yı destekliyor." dedi.

12.01.2017 - 20:33
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Mistura: Türkiye ve Rusya doğru istikamette

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM'nin Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerini desteklediğini vurgulayarak, Türkiye ve Rusya'nın bu konuda doğru istikamette ilerlediğini söyledi.

BAZI YERLERE HALA YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR

Uluslararası Suriye Destek Grubunun, İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği Suriye'deki ateşkese büyük oranda uyulduğunu, fakat kuşatma altında bulunan ve gıdaları bitmek üzere olan bölgelere hala insani yardım ulaştırılamadığını belirtti.

SU SORUNU

De Mistura, Suriye'de en çok endişeli oldukları konunun Barada Vadisi'ndeki su sorunun olduğunun altını çizerek, "Bu Şam'da 5 milyon kişiyi etkiliyor. Aldığımız bilgiye göre vadideki 5 köy hükümetle anlaşmaya vardı. Bu güzel bir haber. Fakat, birisi su kaynağını elinde bulunduran iki köyde henüz anlaşmaya varılamadı. Dolayısıyla bu konunun askeri bir tırmanışa dönüşmesi için eli kulağında bir tehlike var ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da Şam halkı için su konusunda bir çözüm olmayacak. Biz suyun Şam veya başka bir bölgede siviller için hayati önceliği olduğunu kanaatindeyiz." dedi.

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