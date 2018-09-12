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MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine karşı düzenlediği titiz operasyonlar, dünyadaki istihbarat birimlerini kıskandıracak cinsten.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 14:47..
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MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

MİT, yurt dışındaki firari teröristlerin peşini bırakmıyor. FETÖ mensuplarının Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika, Azerbaycan ve Ukrayna'daki örgüt mensuplarına MİT'in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu.

KOSOVA OPERASYONU

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla 29 Mart 2018'de Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

6 FETULLAHÇI PAKET

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı örgüt üyeleri, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

Operasyonla yakalanan 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

MİT'in Kosova'daki FETÖ'cüleri yakalama anı VİDEO

AFRİKA YAPILANMASINA DARBE

FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal da 10 Nisan 2018'de MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 lira) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

FETÖ'NÜN AZERBAYCAN KASASI

MİT Başkanlığınca 12 Temmuz 2018'de FETÖ'ye yönelik operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir Azerbaycan'da, Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak yurda getirildi.

SOSYAL MEDYA SORUMLUSU UKRAYNA'DA PAKET

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından 15 Temmuz'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.

Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetlerle, devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi.

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

FOTOĞRAF: MİT, FETÖ'cü Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan aldı

SUDAN'DA FETÖ'YE NEFES YOK

FETÖ'nün para kasası Memduh Çıkmaz ise Sudan'da MİT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

MİT, ESAD'IN KALESİNE GİRDİ

MİT Başkanlığı, yurt dışındaki firari teröristlere yönelik son operasyonunu ise Suriye'nin Lazkiye kentinde yaptı. Düzenlenen nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı VİDEO

SON PAKET TÜRKİYE'DE

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Nazik, güvenli yollardan Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

MİT, son operasyonunda herhangi bir devletten istihbarat ya da lojistik desteği almadı, operasyonun tüm aşamalarını kendi yürüttü.

MİT, firari teröristlere nefes aldırmıyor

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