Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünal, toplantıda teşkilat başkanlığının sunum yaptığını, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile şehitleri anma faaliyetlerinin değerlendirildiğini belirtti.

"MESELE ADALET DEĞİL"

Özellikle CHP sözcülerinin yürüyüş sırasında yaptıkları açıklamaların kendisini de şaşırttığını dile getiren Ünal, "Şunu net olarak söyleyelim ki Gezi'de nasıl ki mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta mesele nasıl ki hukuk değildiyse bugün de mesele maalesef adalet değil. Bizim adaletten anladığımız her şeyin yerli yerine konulmasıdır." dedi.

MKYK sonrası Mahir Ünal'dan açıklamalar VİDEO

AK PARTİ'DEN 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE 00:13'TE TÖREN

15 Temmuz'ın yıl dönümü törenlerine değinen Ünal, "AK Parti olarak 00:13'te selaların okunması gibi, diğer vatandaşlarımız gibi 81 ilimizde demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ALMANYA'NIN TUTUMU

Ünal'ın açıklamasından satır başları;

"Orada yaşayan vatandaşlarımızın toplantısına Cumhurbaşkanımızın katılmasına da Almanya izin vermemişti. Terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan'ın canlı yayınla bağlanmasına izin vermişti. Yürütülebilir bir diplomasi düzeyinde devam ettirmek istiyoruz ama, hem 15 Temmuz'dan sonra Almanya'nın FETÖ'cülere dönük tutumu, hem de Cumhurbaşkanımıza dönük bu tutumu kabul edilebilir değil.

"CHP SÖZCÜLERİNİN AÇIKLAMALARI BENİ DE ŞAŞIRTIYOR"

"CHP'nin bu yürüyüşü MKYK'da özel olarak ele alınmadı. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alındı. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki söylemlerine baktığımızda aslında Kılıçdaroğlu'nun bu süreç içinde hangi dönemde milletle birlikte hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeye rastlayamayız.

AK PARTİ KAMPI

"Kampla ilgili yarın il başkanları toplantımız var ve bugün MKYK'da da konu ele alınacak. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Yarınki toplantıda da bu konu ele alınacaktır. Kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil, Ağustos-Eylül ayı gibi gündeme alınan bir değerlendirme toplantısı."