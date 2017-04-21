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Modacı Tanju Babacan annesini kaybetti

Ünlü modacı Tanju Babacan annesi hayatını kaybetti.

21.04.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü modacı, Alzheimer hastası olan annesi Kevser Babacan'ın ölüm haberini Instagram'dan duyurdu.

Modacı Tanju Babacan annesini kaybetti

"Biricik annemiz Kevser Babacan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayalar Memduhiye Köyü Sakarya Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."

Modacı Tanju Babacan annesini kaybetti

"ANNEM BENİ KIRMIZI SAKALLARIMLA TANIYOR"

Tanju Babacan daha önce katıldığı bir programında; "Annem alzheimer hastası. Sadece çok dikkatini çeken şeyleri hatırlıyordu. Beni unutmasın diye sakallarımı kırmızıya boyattım. Beni kırmızı oğlum diye severdi." açıklamasını yapmıştı.

Modacı Tanju Babacan annesini kaybetti

Annnesini bir an olsun yalnız bırakmayan Tanju Babacan, onun bütün bakımıyla da kendisi ilgileniyordu.

Modacı Tanju Babacan annesini kaybetti

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