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Mogherini’den Brexit çıkışı

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB'nin çöküş dönemine girmediğini daha da güçlendiğini ifade etti.

25.03.2017 - 09:00
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AB’nin temeli olarak kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümünü törenleri dolayısıyla Roma’da bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İtalya Temsilciler Meclisindeki etkinliğe katıldı.

Mogherini, burada yaptığı konuşmada, AB’nin bir dönem barışın düşü olduğunu, bugün ise vazgeçilmez bir hal aldığını ifade etti.

ÇÖKÜŞ DÖNEMİNİN BAŞLAYACAĞI SÖYLENİYORDU

Bir soru üzerine; brexit ile sarsılan birliğin halen güçlü olduğunu dile getiren Mogherini, bugün ki Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümüne atıfta bulunarak, "Sadece 9 ay önce referandumdan Brexit çıkmasının ardından birçokları çöküş döneminin başlayacağını söylüyordu. Bugün, birleşik halde daha güçlü olduğumuzu göstereceğiz." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, AB’nin geleceğine ilişkin somut önerilerin ortaya konması gerektiğini dile getirirken, birlikte yaratılan bu Birliğin geliştirilmesi ve bugüne kadar inşa edilenlere iyi bakılması gerektiğini vurguladı.

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