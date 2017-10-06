taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6175
EURO
4,2425
ALTIN
148,18
PETR
55,3200

Moskova Borsasında Türk lirası dönemi

Moskova Borsasının 2018’de Türk lirası üzerinden işlemlere başlayacağı bildirildi.

06.10.2017 - 19:54
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Moskova Borsası Döviz Ticareti Birimi Başkanı Dimitriy Piskulov, borsada Türk lirasının kullanılmasına yönelik fikrin, Rus ve Türk bankalar arasında yürütülen istişareler sonucunda geliştiğini söyledi.

RUS EKONOMİSİNDE TÜRK LİRASI DÖNEMİ

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler nedeniyle Türk lirasına yönelik talep oluştuğuna işaret eden Piskulov, “Bu nedenle önümüzdeki yıl Türk lirasının Moskova Borsasında işlem görmeye başlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Moskova Borsasında Türk lirası dönemi

JAPON YENİ DE BORSAYA GİRECEK

Döviz ticaretinin politikadan bağımsız yürütüldüğünü anlatan Piskulov, “Örneğin Rus rublesi ve dolar arasında büyük hacimlerde ticaret devam ediyor.” dedi.

Moskova Borsasında halihazırda dolar, avro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve Kazak tengesi üzerinden işlemler yapılıyor. Moskova Borsasının Türk lirasının yanı sıra, Japon yeni üzerinden işlemlere de yakında başlaması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Aydın'da 48 şirkete kayyum atandı
Aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirket TMSF'ye devredildi.
Dolar ve euro yükseldi
Dolar, 3 ayın zirvesine çıkarak 3,63'ü geçti, euro ise 4,24 ile rekor kırdı.
Bakanlıkların yeni yıldaki bütçeleri belli oldu
Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 177,4 milyar lirayla Maliye Bakanlığı oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu işsizliği bitirmeyi hedefliyor
İşsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten CHP Lideri, konuyla ilgili proje hazırlanmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

92
Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

88
Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

443
Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

79
Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

237
Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

134
İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM