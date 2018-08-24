Moskova'da İdlib zirvesi

Türkiye ile Rusya arasında İdlib görüşmelerinin ikincisi gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan zirve için Moskova'ya gidiyor.

KRİTİK ZİRVE

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen cuma Şoygu ile görüşen Akar ve Fidan, bugün bir kez daha Moskova'ya gidiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluşacak.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Akar arasındaki görüşmede İdlib özelinde Suriye 'nin son durumu ele alınacak.