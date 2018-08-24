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Moskova'da İdlib zirvesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir hafta sonra yeniden bir araya geleceği açıklandı.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 11:28..
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Moskova'da İdlib zirvesi

Türkiye ile Rusya arasında İdlib görüşmelerinin ikincisi gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan zirve için Moskova'ya gidiyor.

Moskova'da İdlib zirvesi

KRİTİK ZİRVE

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen cuma Şoygu ile görüşen Akar ve Fidan, bugün bir kez daha Moskova'ya gidiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluşacak.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Akar arasındaki görüşmede İdlib özelinde Suriye 'nin son durumu ele alınacak.

Moskova'da İdlib zirvesi

Açıklamada, "Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konular, Suriye'deki durum ve askeri kurumlar düzeyindeki Türk-Rus iş birliği ile ilgili geçen hafta başlattıkları kapsamlı diyaloğa devam edecek" dendi.

Şoygu ve Akar'ın 17 Ağustos'ta Moskova'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan bakanlık, o görüşmede sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusuna özel önem verildiğinin altını çizdi.

SURİYE'DE SON: İDLİB OPERASYONU

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşın artık sonuna yaklaşıldı. Esad rejimine bağlı güçler son operasyon olan İdlib için harekete geçmede gün sayarken, İdlib'de sivillerin tahliyeleri de gerçekleştirilmişti.

Moskova'da İdlib zirvesi

Daha önce konuya ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib’te yürüttüğü harekatın büyük bir göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulunmuş, bölgede yaşayan 2,5 milyondan fazla sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığı ifade edilmişti.

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