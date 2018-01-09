taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7752
EURO
4,5026
ALTIN
159,18
PETR
67,8800

MOSSAD Başkanı: İran'da gözlerimiz var

İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İran'daki protestolara destek vererek, bir devrim olduğunu görmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 18:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
MOSSAD Başkanı: İran'da gözlerimiz var

İran'da 28 Aralık’ta Meşhed'de bir grup göstericinin ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan yönetim karşıtı protestolar, birden fazla kente yayılmıştı.

AYAKLANMAYA İSRAİL VE ABD DESTEĞİ

Protesto gösterilerine ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu desteklerini açıkça ifade ederken, İran Parlamentosu’nda yaşanan gelişmeler görüşülmeye devam ederken, İsrail istihbarat servisinden bir açıklama geldi.

MOSSAD Başkanı: İran'da gözlerimiz var

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'daki son protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'DA DEVRİM OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ"

"israil'in, İran'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var" diyen Cohen, İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini söyledi.

"TRUMP'LA ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI DEĞİŞTİ"

Cohen, İran'ın Orta Doğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını vurgulayarak, ABD'nin Orta Doğu anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Afganistan’a yapılan gıda yardımları pazarda satılıyor
WFP ve UNICEF'ten çocuklar için Afganistan'a gönderilen gıda yardımları eşit olarak dağıtılmadığı gibi, gıda paketleri de birçok süpermarkette açık bir şekilde satılıyor.
Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 3 hafta geçiren Japon astronotun boyu 9 santim uzadı.
Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' alacak
Kudüs konusunda sessiz kalan Suudi Arabistan, İsrail ile olan yakınlaşmayı bir adım daha ileriye taşıdı.
ABD'de timsahlar donan nehirde hayatta kaldı
'Kasırga bombası' olarak bilinen kar yağışlarının etkisi altında kalan ABD'de timsahlar da oldukça zorlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

153
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

177
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

147
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

319
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

72
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

126
Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM