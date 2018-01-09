MOSSAD Başkanı: İran'da gözlerimiz var

İran'da 28 Aralık’ta Meşhed'de bir grup göstericinin ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan yönetim karşıtı protestolar, birden fazla kente yayılmıştı.

AYAKLANMAYA İSRAİL VE ABD DESTEĞİ

Protesto gösterilerine ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu desteklerini açıkça ifade ederken, İran Parlamentosu’nda yaşanan gelişmeler görüşülmeye devam ederken, İsrail istihbarat servisinden bir açıklama geldi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'daki son protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'DA DEVRİM OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUZ"

"israil'in, İran'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var" diyen Cohen, İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini söyledi.

"TRUMP'LA ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI DEĞİŞTİ"

Cohen, İran'ın Orta Doğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını vurgulayarak, ABD'nin Orta Doğu anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.