Mossad casusluk fonu kurdu

Mossad'ın fonun yatırım yapacağı projelerde hiçbir hissesinin olmayacağı ancak geliştirilecek teknolojilerin kullanımı için ruhsat alacağı belirtilen açıklamada, söz konusu fonla bu sene robotik teknolojiler, enerji ve bilgileri yüksek hızda şifreleme teknolojileri gibi alanlarda yeni fikirler sunabilecek şirketlerle bağlantı kurulacağı ifade edildi.

PROJE BAŞINA 570 BİN DOLAR

Fonun internet sitesinden yapılan açıklamada ise proje başına yaklaşık 570 bin dolara varan finansman sağlanacağı ancak istisnai durumların da olabileceği kaydedildi.

HERKES BAŞVURABİLİR

Açıklamada, finans alınan şirketin isminin gizli tutulması konusundaki anlaşmalara uyan herkesin fona finans başvurusunda bulunabileceği vurgulandı.