taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.086
USD
3,6365
EURO
4,3133
ALTIN
152,06
PETR
57,3800

MTV zammında geri adım

Hükümetin açıkladığı %40 olarak açıklanan MTV vergisi %25 seviyesine geri çekildi.

13.10.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi
MTV zammında geri adım

MTV zammında geri adım

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 40 artırılmasını öngören tasarıdan vazgeçiliyor. Verilen önerge ile MTV artışı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Tasarı, yeni yıldan itibaren tüm araçların MTV oranlarında yüzde 40'lık bir artış öngörüyordu. Ancak tasarıya gelen itirazlar, oranının düşürüleceği beklentisini de beraberinde getirmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri devam ederken verilen bir önerge ile MTV'deki artış yüzde 25'le sınırlandırıldı.

MOTOR HACMİ AYRINTISI

İlk açıklamalara göre vergilendirmede esas olarak alınacak kıstasın motor hacmi olduğu belirtildi. Vergi miktarı 1300 CC ve altı için yüzde 15 seviyesi belirlenirken, üzeri için yüzde 25 olarak belirtildi.

Tasarıdan önce motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1300 cc-1600 cc arası araçlardan 1035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan da 2878 TL yıllık MTV alınıyordu.

Yüzde 40 oranının yüzde 15 ve 25 olarak güncellendiği yeni torba yasaya göre ise 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 743 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1293.75 liraya, 1601 cc-1800 cc arası 2283.75 liraya, 1801-2000 cc arası 3 bin 597 liraya çıkacak.

İlginizi Çekebilir
Gelir vergisi artışında geri adım
Gelir vergisinde yapılması planlanan %3'lük zam diliminin iptaline karar verildi, oran %27 olarak devam edilecek.
Asgari ücretlinin vergi dilimi Torba Tasarısı'nda
Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Altının gramı güne yükselişle başladı
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını 1.019 liradan satılıyor
Dış ticaret verileri açıklandı
İhracat birim değer endeksi ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,4 arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

213
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

255
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

140
Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

141
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

36
Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

91
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM