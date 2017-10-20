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Mübeccel Özpınar vefat etti

Bir döneme damga vuran Türk halk müziği sanatçısı Mübeccel Özpınar vefat etti.

20.10.2017 - 07:08
  1. Haberler
  2. Magazin

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Türk halk müziği sanatçısı Mübeccel Özpınar’ın vefat ettiğini, ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.

Usta sanatçının tekerlekli sandalyede şarkı söylerken çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Akay, “Sanatçı Yaşam Evi’nden acı haber! Emektar sanatçılarımıza umut ışığı olan Yakacık Sanatçı Yaşam Evi sakinleri ile görüştüm ve daha önce kalp rahatsızlığı olan ve 2 kez ameliyat geçiren Türk halk müziği sanatçısı Mübeccel Özpınar’ı kaybetmenin acısını yaşıyorlar. Ani rahatsızlanma sonucunda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve hayatını kaybeden Özpınar, dün Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.” ifadelerini kullandı.

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