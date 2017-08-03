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Mucize bebek ameliyatla yaşama tutundu

Van'da, 2,5 ay önce 26 haftalıkken, 660 gram olarak dünyaya gelen "parmak bebek" hayata tutunmayı başardı.

03.08.2017 - 12:30
  1. Haberler
  2. Sağlık

Ağrı'da yaşayan Nasr ve Seher Tozun çiftinin kız bebekleri, yaklaşık 2,5 ay önce 660 gram olarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi.

Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze konulan ve kalp yetmezliği bulunan bebeğe, 900 gram ağırlığa ulaştığında 2 saatlik kalp ameliyatı yapıldı.

Bebek, başarılı ameliyatın ardından sağlık personelinin de yoğun ilgisi ve çabasıyla kısa sürede 1 kilogram 100 gram ağırlığa ulaştı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, yaptığı açıklamada, bebeğin hayati tehlikesini atlattığını ancak bağırsaklarıyla ilgili problemin devam ettiğini söyledi.

Mucize bebek ameliyatla yaşama tutundu

Bu problemin de giderilmesiyle bebeğin yavaş yavaş kilo alacağını ve yoğun bakımdan çıkacağını anlatan İliklerden, şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığının bir ay önce kente yönlendirdiği Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emrah Şişli ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Babürhan Özbek ile çocuk kalp ve damar cerrahisi hizmeti vermeye başladık. Hastanemiz bünyesinde ilk olarak PDA kapatılma ameliyatını yeni doğan 900 gram ağırlığındaki bir bebeğimize yaptık. Kentimizde böyle bir ameliyat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ameliyat sayesinde minicik bebeklerin yollara düşmesine gerek kalmayacak. Vakit kaybetmeden, hastanemiz uygun oldukça bu tip hastalara şifa sunacağız." -

"ŞU AN YAŞAMASI BİR MUCİZEDİR"

Op. Dr. Özbek de doğumsal kalp hastalığına sahip cerrahi tedavi bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu dile getirdi.

Tüm hastalara ulaşmak, çocuklarla beraber ailelerinin de yüzünü güldürmek ve hastaları topluma kazandırmak amacında olduklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti: "Bu bebeğin ameliyatta yaşama oranı yüzde 50 civarındaydı. Şu an yaşaması da bir mucizedir. 26. haftasında yani, 6. ayında 660 gram olarak doğdu ve hayata tutunması kolay olmadı. Fakat hem yeni doğan bakımı hem de çocuğun direnciyle kilo almaya başladı. Fakat ek olarak kalp problemi ortaya çıktı. Kapanması gereken bir damar kapanmadığı için onun kalbini yetmezliğe soktu. Dolayısıyla kalp yetmezliği tablosundan çıkması için 900 gramken kalp ameliyatını gerçekleştirdik ve şifa buldu."

Mucize bebek ameliyatla yaşama tutundu


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