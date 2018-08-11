Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının 4 noktada başlaması nedeniyle kundaklama şüphesi üzerinde de duruluyor. Bursa-Mudanya karayolu da trafiğe kapatıldı.
Bursa'da orman yangını FOTO GALERİ
YANGIN VİLLALARA SIÇRADI
Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi'ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü.
HAVUZ SUYUYLA MÜDAHALE
Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşatılırken bir kişi evinin bahçesine kadar gelen yangını havuz suyuyla söndürmeye çalıştı.
Mudanya'da orman yangını evlere yaklaştı VİDEO