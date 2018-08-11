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Mudanya'da orman yangını evlere yaklaştı

Mudanya'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir kişi, evine sıçrayan yangını havuz suyuyla söndürmeye çalıştı.

AA | 11.08.2018 - 17:17..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının 4 noktada başlaması nedeniyle kundaklama şüphesi üzerinde de duruluyor. Bursa-Mudanya karayolu da trafiğe kapatıldı.

Bursa'da orman yangını FOTO GALERİ

YANGIN VİLLALARA SIÇRADI

Çağrışan ile Göynüklü mahallelerindeki orman yangını, rüzgarın etkisi ile yayıldı. Alevler, Bademli Mahallesi'ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü.

HAVUZ SUYUYLA MÜDAHALE

Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşatılırken bir kişi evinin bahçesine kadar gelen yangını havuz suyuyla söndürmeye çalıştı.

Mudanya'da orman yangını evlere yaklaştı VİDEO

Mudanya'da orman yangını evlere yaklaştı

Mudanya'da orman yangını evlere yaklaştı

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