Başkan Erdoğan: Amerika bizi tehdit ediyor

1 Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun derdi başka Rize'de konuşan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu siyasette de çökmüş ekonomide de çökmüş. Onun için onların atıp tutmalarına kulak asmayın." dedi.

2 Başkan Erdoğan, Amerika'nın küstah teklifini anlattı Rize'de konuşan Erdoğan, Amerika'nın papaz Brunson için yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

3 Mudanya'da orman yangını evlere yaklaştı Mudanya'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir kişi, evine sıçrayan yangını havuz suyuyla söndürmeye çalıştı.

4 Bursa'da orman yangını Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

5 İniesta Japonya'daki ilk golünü attı Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, Jubilo Iwata ile oynadıkları maçta şık bir gole imza attı. İspanyol yıldızın bu golü akıllara Bergkamp'ı getirdi.

6 Feghouli ve Slimani'nin arası bozuk Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe'nin yeni transferi İslam Slimani'nin arasında problem var. Slimani'nin olduğu hiçbir Cezayir Milli Takımı kadrosuna Feghouli çağrılmıyor.