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Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla Köyceğiz'de dün başlayan ve kontrol altına alınan yangın yeniden etkisini gösterdi. Yangın 80 bin metrekare alana zarar verdi.

AA | 08.08.2018 - 17:48..
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sarp ve kayalık alanda yeniden başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DÜN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisindeki ormanlık alanda dün, kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına almak için mücadele verdiklerini söyledi.

Muğla Köyceğiz'de orman yangını

"KOZALAKLA YENİDEN BAŞLADI"

Dün başlayan ve kontrol altına aldıkları yangının gece saatlerinde yeniden başladığını belirten Çelik, "Yangın, aşağı düşen kozalakla yeniden başladı. Bölgedeki arazi şartları çok zor. Yangına 6 helikopter, 2 uçak ve yer ekiplerimiz müdahale ediyor." dedi. Çelik, yangında şu ana kadar 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla Köyceğiz'de orman yangını

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