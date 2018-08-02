24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'den daha fazla oy alan ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan etmek için kendine yakın isimlerle bir kez daha yola çıkan Muharrem İnce, mutlu sona yakın.

630 İMZA TOPLANDI

İnce'ye yakın isimlerden Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek imzaları sundu. İmzaları sunmadan önce açıklama yapan Gaye Usluer şunları söyledi: "Bugün için toplam delege sayımız 1240. Olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. Bizim noter tasdikli imza sayımız 630."

Muharrem İnce 630 imza topladı VİDEO

