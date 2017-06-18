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Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne partinin muhaliflerinden Muharrem İnce de katıldı.

18.06.2017 - 18:31
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Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşte 4. gün geride kaldı.

İNCE VAR BAYKAL YOK

Yağmurun altında devam eden yürüyüşte dikkat çeken isimler de vardı. Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerden olan ve referandum sonrası Kurultay çağırısı yapan Yalova Milletvekili Muharrem İnce de bir süre Genel Başkan'la birlikte yürüdü.

Öte yandan 4. günün sonunda Antalya Milletvekili ve Eski Genel Başkan Deniz Baykal henüz yürüyüşe katılmadı.

Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

Muharrem İnce Adalet Yürüyüşü'nde

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