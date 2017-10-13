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Muharrem İnce Ankara tuzağına düşmedi

Adı, Ankara Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen İnce, Ensonhaber'in haberinin ardından Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

13.10.2017 - 18:54
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Muharrem İnce Ankara tuzağına düşmedi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında en büyük Genel Başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı tuzağına düşmedi.

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı VİDEO

CHP'LİLER 'KASITLI YAPTIRIYOR' DEDİ

İnce'nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtikten sonra Ensonhaber, vekilin kanmamasını söylemişti.

Muharrem İnce de Halk TV'de katıldığı programda; "Ben geçmişte bir iddiada bulundum. Genel başkan olmak ve bu ülkeyi yönetmek istiyorum dedi. İddiamın arkasındayım ama 2019 seçimleri öncesi aykırı ses çıkarmamaya çalışıyorum. Bir gün bakıyorum Ankara'ya, bir gün Bursa'ya, bir gün ise İstanbul'a aday oluyorum. Bunları küçümsüyor değilim ama bunu birilerinin kasıtlı olarak yaptırdığını biliyorum. Bu haberleri CHP'liler yaptırıyor." demişti.

CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin adı geçiyor haberi
Muharrem İnce Ankara tuzağına düşmedi

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