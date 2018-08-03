Muharrem İnce nerede

24 Haziran gecesi Muharrem İnce'nin sessizliği CHP'lilerin tepkisine neden olmuştu.

Sosyal medyada birçok CHP'li Muharrem İnce'nin kaçırıldığına inanarak, bu doğrultuda haberler yaydılar.

"İNCE ESİR ALINDI"

CHP'liler, "İnce kaçırıldı", "İnce kayboldu", "Esir alındı", "Tehdit edildi" gibi iddialar ortaya attı ve buna inandı. Sosyal medyada "İnce nerede" hashtagi TT oldu.

Ancak günler sonra basının karşısına çıkan Muharrem İnce, kendi seçmenini şizofrenlikle suçlayarak böyle bir şeyin olmadığını açıkladı.

YETERLİ İMZAYA ULAŞILAMADIĞI AÇIKLANDI

Bugün Muharrem İnce için yine kritik bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi, İnce taraftarlarının olağanüstü kurultaya gitmek için yeterli imzaya ulaşamadığını açıkladı.

İNCE YİNE SESSİZ

Bu önemli gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin nasıl bir cevpa vereceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Muharrem İnce'den yine bir açıklama yok.

YOKSA YİNE Mİ KAÇIRILDI (!)

Zaten son günlerde hiç basının karşısına çıkmadan yalnızca sosyal medya yöneticisinin attığı mesajlarla açıklama yapan İnce'nin sessizliği CHP'li seçmeni yine korkutabilir.