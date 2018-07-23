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Muharrem İnce taraftarları 618 imza topladı

CHP'de Muharrem İnce kanadına yakın isimlerden Yaşar Tüzün, 618 noter tasdikli imzanın toplandığını açıkladı.

AA | 23.07.2018 - 20:37..
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Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"618 İMZA TOPLANDI"

İmza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

625'İN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORLAR

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

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