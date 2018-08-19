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Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

'Yahudi Cesaret Madalyası' yorumu tepki çeken İnce, 3 gün sonra Erdoğan'dan değil Yahudilerden özür diledi.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 14:56..
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Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

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Muharrem İnce, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne layık görülen ve bu ödülü kendine layık görenlersiniz" ifadesinin ardından yeni bir açıklama yaparak Yahudilerden özür diledi.

"YAHUDİLERDEN ÖZÜR DİLERİM"

"Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı." diyen İnce, şöyle devam etti:

"Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz."

Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

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