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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kapının önüne koyarız" açıklamasına twitter'dan tepki gösterdi.

03.05.2017 - 17:15
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ince

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti içinde kavga edenleri kapının önüne koyacağız" açıklamasından sonra Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin süreci başlatıldı.

CHP KARIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun "kapının önüne koyarız" açıklamasının ardından CHP içinde tepkiler yükselmişti. Tartışmalara katılan isimlerden biri de CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu.

"ÖNEMLİ OLAN FARKLI DÜŞÜNENİ KAPININ ÖNÜNE KOYMAK DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına istinaden twitter’dan açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

“Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir.”

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP'Lİ ALİ ŞEKER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından kimsenin kavga etmediğini, insanların düşüncelerini ifade ettiğini belirten Şeker, "Biz düşüncelerimizi ifade etmezsek doğruyu bulamayız. Kapının önü de bizim, parti de bizim, ülke de bizim. Hep beraber nasıl katkı verebiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu: Kavga edenleri kapının önüne koyacağım VİDEO

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