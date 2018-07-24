Muharrem İnce'nin bitişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olarak sahaya sürülen Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında adeta sandığa gömüldü.

KURULTAY KAVGASI

Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra gözünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Muharrem İnce, kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı.

TWİTTER SİYASETİ

Kılıçdaroğlu karşısında pek fazla şans verilmeyen İnce, siyasetteki aktifliğini Twitter üzerinden sürdürmeye çalışıyor.

RT BİLE ALAMIYOR

Seçim sürecinde de Twitter'a aktif olarak kullanan Muharrem İnce, o dönemde aldığı RT'leri mumla arar oldu.

KILIÇDAROĞLU DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇTI

Muharrem İnce, hüzünlü bir sona doğru ilerlerken Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde ciddi değişiklikler yapacağını açıklayarak küskün delegeleri yanına çekti.

Muharrem İnce'nin tweet'leri;

Muharrem İnce: Bu iş burada bitmedi VİDEO