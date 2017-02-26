Müjdat Gezen: Besmelesiz dışarı çıkmam

Müjdat Gezen, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak'a konuşan Gezen, besmele çekmeden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Annesinin de dindar bir kadın olduğunu söyleyen, başörtüsüne karşı olmadığını belirtti. Gezen, kendisini başörtülü bir hakime yargılatmayacağını da sözlerine ekledi.

"BENİM ANNEM NAMAZ KILARDI, BAŞÖRTÜSÜ TAKARDI"

"Benim annem dindar bir kadındı, namaz kılardı. Bunlar dini sistematik olarak kullanıyorlar. Kimin dindarlıkla ilgisi var? Ankara meyhanelerinde fotoğraflarını vereyim mi size? Başörtüsüne karşı değilim. Annem de takardı. Benim türbanlı öğrencilerim de var.

"BAŞÖRTÜLÜ BİR HAKİME KENDİMİ YARGILATMAM"

Ama mesela başörtülü bir hâkime kendimi yargılattırmam.

BESMELESİZ DIŞARI ÇIKMAM, ALLAH'A İNANCIM VAR

Besmelesiz dışarı çıkmam. Besmelesiz sahneye çıkmam. Benim Allah’a inancım vardır. Ve o bana çok güzel bir güç verir.

BEN BİR ATATÜRK SEVDALISIYIM

Ama ben bir Cumhuriyetçiyim, ben bir Atatürk sevdalısıyım ve ideolojik olarak da bunca yıldır herkes neyle yargılandığımızı, ne yaptığımızı bilir."



