Müjde Ar: Ağzımı açamıyorum

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin açılışı, önceki akşam Şişli Kent Kültür’de düzenlenen geceyle açıldı. Gecede sahneye çıkan ve KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan öğretim görevlileri de konuşma yaptı.

‘Kibar Feyzo’ filminin gösterildiği geceye onur konuğu olarak katılan Müjde Ar, sahneye çıktığında geçtiğimiz yıllarda aldığı ve ertelenen 2 yıl hapis cezasına değinerek "Ağzımı çok fazla açamıyorum." dedi.

"AĞZIMI ÇOK AÇAMIYORUM"

Ar, şu ifadeleri kullandı; "Ben KHK'lı değilim ama ben de televizyonda yaptığımız 4 kadın programından ötürü ekranlardan kovulmuştum. İyi ki kovmuşlar. 2.5 yıl da hapsim var, ağzımı çok fazla açamıyorum ama aşağı yukarı neler söyleyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur."