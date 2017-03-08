Müjde Ar'ın tablo merakı

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir sanat galerisinde görüntülendi.

Eserleri yakından inceleyen oyuncu, iyi bir koleksiyoner olduğunu söyledi.

"ARACIMI SATAR ALIRIM"

Ar, “Evde 40 tane tablom var. Artık duvarlara sığmıyor, koridor ve kapı girişlerine koyuyorum. Yatırım amaçlı değil, zamanında param yokken taksitle aldıklarım da var. Tabloya doyamam, aracımı satar alırım. Hepsi benim olsun istiyorum” açıklamasını yaptı.

"NE YAPAYIM RODOS'U"

Rodos’a yerleştiğine dair çıkan haberleri yalanlayan sanatçı, “Bodrum’da yazlığım var. Yunan Adaları’nın hepsini gezdim, ne yapayım Rodos’u?” diyerek güldürdü. Muhabirlerin “Setleri özlediniz mi?” sorusuna da yanıt veren Ar, “Nesini özleyeceğiz? Sefalet… Çok zor bir iş, ağır koşulları var” dedi.