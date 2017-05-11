Mülteci olarak gitti bakan olarak döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'ya eşlik eden Bangura, Türkiye'de mülteci olarak kaldığı dönemi ve Türk insanına ilişkin görüşlerini basın mensuplarına anlattı.

19 YIL ÖNCE GELDİ, 6 AY KALDI

Bangura, 19 yıl önce geldiği Türkiye'de mülteci olarak 6 ay kaldığını ve ardından siyasi sığınma hakkı kazanarak Kanada'ya gittiğini söyledi. Türk insanının dostane tavrı, misafirperverliği ve ülkede uygulanan açık politika nedeniyle Türkiye'de mülteci olmanın zor olmadığını dile getiren Bangura, Türk toplumuna çok rahat bir şekilde entegre olduğunu ve Türkiye'de bulunduğu süre içinde birçok arkadaş edindiğini belirtti.

''BÜYÜK DEĞİŞİMLER GÖRDÜM''

Türkiye'nin hala ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bangura, Türk hükümetinin Suriyeli mültecilerin idamesi noktasında çok önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Bangura, "19 yıl öncesinden şimdiye ülkede inanılmaz büyük değişimler gördüm. Bunun nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"İHTİYACI OLANLARA SADECE TÜRKİYE YARDIM EDİYOR"

Türkiye'nin bölgede yaşanan savaşın parçası olmadığı halde bedel ödediğini ifade eden Bangura, şöyle devam etti: "Sadece Türkiye elini ihtiyacı olan insanlara uzatıyor. Batı veya uluslararası toplum mültecilere yardım çabalarında Türkiye'nin yanında olmalıdır. Mesela, eğer Türkiye 19 yıl önce bana sığınma şansı vermeseydi, bugün burada bir bakan olarak oturup konuşamazdım. Suriye, İran ya da Afganistan'dan gelip Türkiye'deki mülteci kampında kalan çok sayıda kişi daha iyi bir geleceğe sahip. Türkiye'yi anlamsız yere eleştirmek yerine, onu insani yardımları için takdir etmeliler."





ÇAĞRIDA BULUNDU

Birçok sınama ve çatışmalarla karşı karşıya olan dünyada evlerinden kaçmak zorunda kalarak mülteci durumuna düşen 3 milyon insanın yaşadıklarını kendisinin de bir savaş kurbanı olarak çok iyi bildiğinin altını çizen Bangura, çatışmaların diplomatik yollardan çözümünde ellerinden gelen tüm çabayı uygulamaları noktasında uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bangura, Devlet Başkanı Koroma'nın kadın ve gençlere yetki verdiğini ve bu nedenle kabinede kendisinin yanı sıra birçok genç bakan olduğunu söyledi. Bangura, konuşmasının sonunda Türk halkına teşekkür etti.