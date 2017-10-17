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Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü

Ölüm dolu yollardan geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan çoğu Suriyeli mülteciler Yunanistan'da işkence gördüklerini iddia etti.

17.10.2017 - 15:06
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Avrupa'nın mültecilere karşı takındığı acımasız tutum halen devam ediyor.Ülkelerindeki savaştan kaçarak Avrupa'da yeni bir gelecek inşa etmeye çalışan mülteciler Ege'de vicdansız sahil güvenlik ekipleri ile karşılaştı.

Yunanistan'da mültecilere işkence iddiası - GALERİ

Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü

YUNANİSTAN'DA MÜLTECİLERE İŞKENCE

Yunanistan'a giriş yapmaya çalışan çoğu Suriyeli 100 kadar mülteci, Ege açıklarından ülkeye alınmadı. Mülteciler botlara zorla bindirerek "geri itme" yöntemi ile Meriç Nehri üzerinden geri gönderilerek kaderlerine terkedildikleri iddia edildi.

Yunan polisinin eşyalarına el koyduktan sonra kendilerini dövüp, elektroşok cihazıyla işkence yaptığını ileri süren 23 yaşındaki Pakistanlı Sukh Preet, yaşadıklarını söyle anlattı:

"Türkiye sınırından Yunanistan'a geçtim, orada Yunan polisine yakalandım. Beni dövdüler, zorla bota bindirerek nehirden Türkiye'ye geri getirdiler. Bize 'terörist' diye bir kaç arkadaşımla beraber dövdüler. Boynuma elektrokşok cihazı ile elektrik verdiler. Yeniden gelirsem bizi öldüreceklerini söylediler. Yaklaşık 18 kişi vardık bot içerisinde, diğer kaçakları da kıyıda dövüp beklettiler. Üzerimizdeki paraları alıp, telefonlarımıza el koydular. Birçok arkadaşımın üzerindeki elbiseleri soydular. Soğuk havada ve yağmurda kıyafetsiz kaldılar. Botla nehri geçip bizi Türkiye sınırına bıraktılar."

Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü

SIĞINMACI OLMAK İÇİN DAYAK YEDİLER

Kaçaklardan Pakistanlı Kasım Ali ise Yunanistan'da sığınmacı olabilmek umuduyla sınırı geçtiğini ifade ederek,

"Türkiye'den Yunanistan'a botla geçtim, orada kıyı polisi geldi bizi yakaladı. Önce tokat attılar, yere düştüm. Yerdeyken beni tekmeleyip yumrukladılar. Çeneme vurdular; 3 gündür bir şey yiyemiyorum. Bütün eşyalarımı aldım, üzerimdeki başka arkadaşımdan almak zorunda kaldım. Üç gün Yunanistan'da götürdükleri bir binada aç kaldım, ilaç da vermediler. 80 kişi ile birlikte zorla bir araca bindirdiler ve nehre getirdiler. Bot yaklaşık 20 kişilikti, zorla bindirdiler. Botta silahlı bir polis vardı, diğerlerinin ellerinde sopalar vardı. Nehirden botla karşıya getirip bıraktılar. Burada Türk askerleri bizi aldı, yemek verip baktı. Ben Yunanistan'a sadece sığınmacı olarak geçmek ve orada kalmak istedim" diye konuştu.

Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü

"ÜNİFORMALI VE SİLAHLILAR"

Türkiye sınırından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen 23 yaşındaki Sukhbir Singht da nehirde yakalandıktan sonra üzerinde polis üniforması bulunan silahlı kişilerin kendilerini dövdüğünü anlattı.

Singht, "Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçtim, orada yakalandım. Yunan polisi bizi bir binaya götürüp orada dövdü. İki gün boyunca yemek vermediler. Üzerimdeki her şeyi aldılar. Zorla araca bindirip, botla Türkiye sınırına bıraktılar. Tekrar gelirsek bizi öldüreceklerini söylediler. Türk sınırında askerler hiç vurmadılar. İyi şekilde karşıladılar, yemek verdiler ve bizi buraya getirdiler. Yunanistan'da bizi yakalayanlar üniformalı ve silahlı polislerdi. Aralarında asker kıyafetliler de vardı" dedi.

Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü

EDİRNE'DE YAKALANDILAR

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, devriye sırasında, Yunanistan sınırında çoğunluğu 100 sığınmacıyı yakaladı. Tüm ihtiyaçları karşılanan kaçaklar daha sonra işlemleri için Edirne Göç İdaresi, Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar, Yunan polisi tarafından zorla botlara bindirilerek Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.

Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü

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