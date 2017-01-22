Münih'te Alperen Ocağına saldırı

Bir süredir Almanya'da bazı UETD ve DİTİB Cami derneklerine yapılan çirkin saldırıların bir benzeri dün akşam Münih'te bulunan Alperen Ocağı'na gerçekleştirildi.

ALPEREN OCAĞINA SALDIRI

Saldırıyı gerçekleştirenlerin camı kırarak içeri girip duvarlara PKK ve Apo yazıları yazdığı görüldü. Türk Bayraklarını yerlere atan saldırganların, duvarda asılı olan Atatürk posterinin üzerine spreyle çarpı işareti çizdiği görüldü.

Tamamen dağıtılan dernekte, çeşitli evraklar ve dernek kasasının çalındığını belirten Alperen Ocağı’nda halılara yumurta kolileri atıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yaparak, parmak izi aldı ve suçluların yakalanması için soruşturma başlatılacağını söyledi.





