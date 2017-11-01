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Murat Başoğlu sessizliğini bozdu

Çıkan fotoğrafların yeğeni Burcu Başaoğlu'na ait olmadığını söyleyen Murat Başoğlu röportaj sırasında ağladı.

01.11.2017 - 13:27
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Özyeğeni Burcu Başoğlu ile bu yaz Bodrum'da samimi şekilde fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı.

Uçankuş'tan Anılcan Tanrıyar'a konuşan Başoğlu, kendisine 'Kumpas kurulduğunu' iddia etti. Çıkan fotoğrafların yeğeni Burcu Başaoğlu'na ait olmadığını söyleyen Murat Başoğlu röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

"ÖLMEMİ İSTEDİLER"

'İnsanlar benim ölmemi istedi' diyen Murat Başoğlu, ‘Bu planlı bir saldırı. Olanlardan çok pişmanım, biri bize kötülük yapıyor ve bunu başarmak içinde bir kumpas kurmuşlar.’ açıklamasını yaptı

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