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Murat Boz'dan Aslı Enver'e sürpriz teklif

Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İddialara göre Murat Boz, Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulundu.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 14:47..
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Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver, 4 ay önce ayrılık kararı almıştı. Son 1 aydır ise Murat Boz'un Aslı Enver'le barışmak için çabaladığı magazin kulislerinin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ünlü çifti barıştırmak için Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği söyleniyordu.

Murat Boz'dan Aslı Enver'e sürpriz teklif

ASLI'YI ŞAŞIRTAN TEKLİF

Evlenecekleri konuşulurken ani bir kararla ayrılıp magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten yeni bir bomba haber daha geldi. İddialara göre Murat Boz Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulundu.

ZAMAN İSTEDİ

Teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Aslı Enver'in olumsuz bakmadığı fakat düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

Ayrılığa 4 ay dayanabilen çiftin barışmasındaki en büyük etkeninse Murat Boz'un annesinin olduğu konuşuluyor.

Murat Boz'dan Aslı Enver'e sürpriz teklif

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