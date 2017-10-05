Murat Dalkılıç İdil Fırat'la eğlendi

Oyuncu Engin Öztürk ile 2 yıllık ilişkisini bitiren sosyetik güzel İdil Fırat ile Ece Doğulu da popçuyu dinledi. Arka masalarında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak da vardı.

YİNE ESER YENENLER VARDI

İdil Fırat daha sonra Emirgan’daki bir gece kulübüne geçti. Murat Dalkılıç ile Eser Yenenler de kulübe gelip İdil Fırat’a katıldı. Hep birlikte eğlenen grupta İdil Fırat ile Murat Dalkılıç’ın gece boyunca kulaktan kulağa sohbet ettikleri görüldü. İdil Fırat’a kulüp çıkışı Eser Yenenler eşlik etti. Murat Dalkılıç otomobiline yalnız bindi.