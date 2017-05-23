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Murat Dalkılıç'dan fotoğraflı ispat

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolandığı iddiasını bu kez de fotoğrafla yalanladı.

23.05.2017 - 07:14
  1. Haberler
  2. Magazin

Gecelerde ayrı ayrı görüntülenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur’un evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları bir süredir magazin sayfalarını süslüyor.

FOTOĞRAF PAYLAŞMAK ZORUNDA KALDILAR

İkili her ne kadar bu iddiaları yalanlamış olsa da özellikle takipçilerinin gönüllerinin rahat olması adına bir de fotoğraf paylaştı. Instagram’ın hikaye bölümünde geride bıraktığımız pazar günü Murat Dalkılıç’ın yaptığı paylaşımda eşi Merve Boluğur ile kafa kafaya vermiş bir şekilde görülüyor. Dalkılıç böylelikle haklarında çıkan ayrılık iddialarını fotoğrafla yalanlamış oldu.

Murat Dalkılıç'dan fotoğraflı ispat

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