Murat Dalkılıç'ı soydular

1 Uzman erbaşlar teröristlere gözdağı verdi İzmir'de, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu başarıyla bitiren bin 837 uzman erbaş mezun oldu.

2 FETÖ'cü polis 390 kez maaş taltifi aldı FETÖ soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 390 kez maaş taltifi aldığını beyan eden eski polis memuru sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

3 Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşümün şart olduğunu vurguladı.

4 Niğde genelevi kapatıldı Niğde merkezde 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla kapatıldı.

5 Sabancı kardeşler gecelerde Hakan ve Hacı Sabancı sevgilileri Eliz Sakuçoğlu ve Zeynep Nazlı Kayı ile eğlencede görüntülendi.

6 Cam filmi yasağı esnetilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mağduriyetler yaratılmasın." dedi. Cam filmi daha az koyu olması şartıyla serbest olacak.