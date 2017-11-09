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Murat Dalkılıç'ı soydular

Oyuncu Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra evinde fazla kalmayan popçu Murat Dalkılıç'ın evine hırsız girdi.

09.11.2017 - 13:56
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Murat Dalkılıç'ın evine giren hırsızlar 50 bin TL'lik elektronik eşya ve 25 bin TL'lik saat çaldı. Murat Dalkılıç durumu hemen polise bildirdi. Dalkılıç'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin oturduğu ultra lüks sitede 6 evin daha soyulduğu öğrenildi.

AYRILDIKTAN SONRA EVE UĞRAMADI

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur 2015'te evlenmiş, geçen eylülde boşanmıştı. Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra kendini extrem sporlarına verdi.

MERVE ÜZÜNTÜDEN KİLO VERDİ

2 yıllık eşi Murat Dalkılıç'tan boşanma öncesi ve sonrasındaki 3 ayda 8 kilo birden veren Merve Boluğur, 43 kiloya kadar düştü.

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