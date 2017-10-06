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Murat Dalkılıç'tan İdil Fırat açıklaması

Aşk soruları karşısında önce nutku tutulan sonra konuşmaya başlayan Murat Dalkılıç, "Şu an böyle bir şey olmasının mümkünatı yok" dedi.

06.10.2017 - 12:24
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Oyuncu Merve Boluğur'la 2 yıllık evliliğini geçen günlerde sonlandıran Murat Dalkılıç bu aralar sürekli aşk haberleriyle gündeme geliyor.

RUS MANKENDEN SONRA İDİL FIRAT İDDİASI

Dalkılıç'ın önce 'Soktuğu Duruma Bak' klibinde oynattığı Rus model Katerina Kos ile aşk yaşadığı konuşuldu. Şimdi de İdil Fırat ile bir gece kulübünde eğlendiği ve yakınlaşmaya başladığı iddia edildi.

"OLSA SAKLAMAM"

Önceki gece Berkay'ın konserinde görüntülenen Murat Dalkılıç'a aşk iddiları sorulunca popçu önce bir durakladı sonra da şu sözleri söyledi: "Artık öyle bir şaşırıyorum ki cevap bile vermek istemiyorum. Şu an böyle bir şey olmasının mümkünatı yok. Saçma şeyler. Olduğu zaman hiç saklamadım zaten, yine olursa yine saklamam."

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