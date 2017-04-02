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Murat Yıldırım baba oluyor

Verdiği röportajlarda çocuk sahibi olmak istediğini sürekli olarak dile getiren Murat Yıldırım, bu isteğine çok yakın...

02.04.2017 - 11:11
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murat yıldırım

Murat Yıldırım, geçen yıl Londra’da tanıştığı Faslı İmane Elbani ile Aralık ayında dünyaevine girmişti. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine önce İstanbul, ardından da Fas’ta düğün yapıp balaylarını da Uzakdoğu’da geçiren çift, şimdi yeni bir heyecan yaşıyor.

IMANE HAMİLE

Fas güzeli olan İmane’nin hamilelik haberi çifti sevince boğdu.

HERKESDEN SAKLIYORLAR

Verdiği her röportajda “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Çocuk olmazsa evlilik kurumunun bir manası yok” diyen Murat Yıldırım’ın büyük heyecan yaşadığı Elbani hamileliğin henüz çok başında olduğu için haberi sakladıkları öğrenildi.

Murat Yıldırım baba oluyor

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