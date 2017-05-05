Muş lalesini fotoğrafladılar

Muş'ta, Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Hava, toprak, su, lale' projesinde kente gelen yerli ve yabancı fotoğrafçılar, Muş lalesini görüntüledi.

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN GELENLER OLDU

Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin dört bir tarafından Muş'a gelen fotoğrafçılar, Muş Ovasını kırmızıya boyayan lalelerden güzel kareler çekmeye çalıştı.

TANITIMA KATIKI

Muş Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Sezgin Yalçıner, projenin Muş ve lalelerin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Laleleri fotoğraflamak için Berce tarım arazisine gittiklerini ifade eden Yalçıner, "Hava, toprak, su, lale-3’ projemizin üçüncü ayağındayız. Fransa, Kıbrıs ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğrafçı ve ressamlar var. Onların Muş Lalesi ve Muş’un tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yıl ücüncüsünü düzenlediğimiza projemize yurt dışından katılımda oldu. Doğaya harika kalan fotoğrafçılar, birbirinden güzel kareler yakalarken, ressam arkadaşlarda bunu cizerek ölümsüzleştirecekler. Hedefimiz bu katılıma ilerk ki yıllarda çoğaltmaz ve uluslarası haline getirmek."

"MUTLU OLDUM"

Fotoğrafçı Levent Yavuz, Muş’un önemli doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, “Amatör fotoğrafcıyım. Yurdumuzun birçok köşesine gittim. Ama ilk defa lale fotoğrafı çektim. Lalenin asıl yerinin burası değil Manisa olduğunu düşünüyordum, Muş Lalesi gerçek manada doğal lale. Doğasıyla, ovasıyla çok güzel günler geçiriyoruzuz. Muş Fotoğraf Sanatı Derneği’nin, Muş'u tanıtımı adına düzenlediği bu etkinlikte olmaktan çok mutlu oldum" diye konuştu









