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Musluk suyunun eve geliş süreci

Evinizde her gün elinizi yıkadığınız suyun hangi aşamalardan geçtiğini hiç merak ettiniz mi? 7 maddede bu süreci anlattık...

  1. Haberler
  2. Sağlık

* Su; bir göl, ırmak ya da barajdan alınır. Çevresindeki araziden süzülerek geldiği için; pislik, zararlı bakteriler, metaller, kimyasal maddeler ya da suya kötü bir tat, görüntü veya koku verebilecek maddeler içerebilir.

* Pislik ve kum taneleri çökeltilir ve su elekten geçirilir.

* Su, klorlanması için bir tankla akıtılır. Klor, sudaki bakterileri öldürür; hayvanlardan ya da bitkilerden gelen küçük organik maddeleri de parçalar.

Musluk suyunun eve geliş süreci

* Su bir sonraki aşamada bir katılaştırma deposuna girer. Orada içindeki katı parçacıkları yok etmek için suya alüminyum sülfat ve bazı başka kimyasal maddeler eklenir. Parçacıklar suyun yüzeyinde kalır ve dışarı atılır.

* Bir karbon filtresi, kötü tadı ve kokuyu giderir. Büyük su arıtma tesislerinde karbon, katılaştırma deposunda eklenir ve sonra çıkarılır.

Musluk suyunun eve geliş süreci

* Su, 'hızlı kum süzgecinden' geçer. Bu bir kat çakılın üzerinde yaklaşık 75 cm'lik iri taneli kum tabakasının olduğu bir süzgeçtir. Bu süzgeçten geçen suyun içindeki kalan bütün parçacıklar temizlenir.

* Böylece temiz su elde edilir ve evlere gönderilir.

Ülkemizde henüz her şehirde olmasa da, birçok şehirde musluktan su içilebilir.

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