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Müslümanlara saldıran kişiyi linçten kurtaran imam

Teravih namazını kılan Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren kişinin imam tarafından linçten kurtarıldığı ortaya çıktı.

21.06.2017 - 08:15
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Müslümanlara saldıran kişiyi linçten kurtaran imam

Son aylarda düzenlenen terör saldırılarından sonra diken üstünde olan İngiltere'de sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Alınan tüm önlemlere rağmen başkent Londra'daki Finsbury Camisinde teravih namazından çıkan Müslümanlara yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

LİNÇTEN İMAM KURTARDI

1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, caminin imamı saldırganı linçten kurtardı.

Konuyla ilgili Press Association'a konuşan Hüseyin Ali isimli görgü tanığı, "Caminin imamı, ona kimsenin dokunmamasını söyledi ve onu korudu" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN TOPLUMUNU ŞEYTANİ GÖSTERMEK İSTİYORLAR

İngiliz basını tarafından "Kahraman İmam" olarak tanımlanan İmam Muhammed Mahmus, şu açıklamaları yaptı. "Başka sakin olan ve insanları sakinleştirmeye çalışan kardeşlerim de vardı. Bir öfke dalgası olmasını engellemeye çalıştık. Belki de bu toplumu, bu güzel şehri bölmek ve Müslüman toplumunu şeytani göstermek istediklerinin bir kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Müslümanlara saldıran kişiyi linçten kurtaran imam

FOTOĞRAF: "Hero İmam" gazete manşetinde

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